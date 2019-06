Gangvegen i Myrvåg blir politisk sak

Nyhende

Kjell Runde (Folkelista) opplyser at forsikringar om at gangvegen blir politisk sak er grunnen til at han ikkje tok kampen for den hardt belasta gangvegen like ved Møre barne- og ungdomsskule i Myrvåg, under denne vekas formannskapsmøte.

– Eg har fått tilbakemelding om at administrasjonen ser på saka, og vil legge den fram om ikkje så alt for lenge, seier Runde.