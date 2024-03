– Vi er langt ifrå der vi skal før sesongen startar, etter ein vinter med litt utfordringar når det gjeld spelarstallen. Men vi har mange unge karar som bankar på A-lagsdøra og gjerne vil utgjere ein forskjell. Den innstillinga likar eg.

Hoff tok tidlegare i år over som hovudtrenar etter at Lars Petter Luton Rønnestad overraskande steppa til sides og overlèt roret i herrelaget til han som siste sesongane har vore andrelagstrenar.

Sentrale folk har reist

Kva er nytt med spelarstallen? Hoff kan fortelje at laget har mista to sentrale spelarar, polske Pavel Jarzebak og spanske Junior Tombini. Begge har reist heim til sine respektive heimland og vert ikkje å sjå i Bergsøy-trøya i år.

– Dei bør erstattast. I tillegg er Nils Erik Engen framleis ute med skade, opplyser Hoff.

På den andre sida er det førebels ikkje så mykje nytt. Men to irske spelarar, rekrutterte gjennom agent Rønnestad sitt nettverk, er for tida aktuelle for overgang til Bergsøy. I tillegg kan Hoff avsløre at det vert jobba med å få inn andre. Men inntil vidare utan at det har skjedd noko handfast.

– Summert opp kan eg seie at vi nok vil mønstre eit og meir slagkraftig lag når det er seriestart i april, enn det vi klarar når årets første teljande kamp går av stabelen her på Havila stadion Fosnavåg fredag kveld, påpeikar han.

Lovande årgangar

Likevel er det langt ifrå heilmørkt ut, med tanke på framtida.

– Vi har eit par utmerka årgangar, 2008 og 2009, som heilt sikkert vil setje sitt preg på laget dei komande åra. Ein kar som Sander Vike Mäkiperä er eit godt døme på ungdomar som kjem opp.

Hoff held fram:

– Når det gjeld spelarmarknaden på Sunnmøre er det faktisk slik at det nærast ikkje er noko å ta av, med tanke på aktive fotballspelarar mellom 22 og 30 år. Det er eit tankekors, men slik er det berre.

Heller ikkje treningsfasilitetane er dei beste. Som kjent er kunstgrasdekket på stadion i ei sørgeleg forfatning, men Hoff håpar arbeidet med å få fortgang i saka, lukkast. Stort sett har treningane i vinter føregått under tak i Fiskarhallen, av nemnde årsak.

Trenaren håpar og trur det vil kome mykje publikum til nabooppgjeret mot Ørsta fredag, slik at det ungdommelege Bergsøy-laget får god støtte i kraft av å ha heimebane.