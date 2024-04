Hareids Maksymilian Ignacy Bolek scoret 1-0 fra krittmerket etter 19 minutters spill, og Hareid doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Ti minutter senere reduserte Herd 2 ved Lukas Johan Bakker. Hareid-spiller Hodge satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og gjestene rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen tre minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Hareid dro ifra

Nathaniel Øvrelid Skeide økte ledelsen for Hareid da han satte inn 5-1 noen minutter ut i andre omgang, og minuttet før full tid vartet Hodge opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Herd 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Hareid er på andreplass med tre poeng.

Niklas Bertil Hurlen Spets dømte oppgjøret.

I neste runde skal Herd 2 måle krefter med Volda 26. april. Hareid møter Spjelkavik 30. april.