Selskapet har sikra seg endå ein kontrakt for levering av vinsjeutstyr til ein færøysk fiskebåt. Denne gongen går kontrakten til den nye frysetrålaren tilhøyrande reiarlaget P/F Varðin på Færøyane, og dette markerer den femte kontrakten av slaget sitt dei siste to åra.

Det er MEST Shipyard i Torshavn som har fått ansvaret for å byggje det 44,15 meter lange fartøyet, som er forventa å bli levert i løpet av 2026. Denne moderne trålaren er utstyrt for dobbel tråling og har ein frysekapasitet på 40 tonn per dag.

Fotfeste på Færøyane

Evotec har etablert seg solid i den færøyske marknaden, med heile fem fiskebåtar under levering. For å sikre lokal tilgjengelegheit har selskapet etablert ein lokal service med kompetent personell og tilgjengelege reservedelar.

I leveransen inngår også Evotec Multisoft Trawl, som bidreg til dynamiske ytingsforbetringar, noko som er kritisk i denne typen fiskeri.

Her er trålaren som skal byggast på Færøyane. Han er vel 44 meter lang. Foto: Pressefoto

– Det er svært gledeleg at vi har lukkast med dette prosjektet. Vi har allereie ein 90 meter lang snurpetrålar under levering til same reiarlag, og dette er eit tydeleg døme på vår evne til å oppnå høg kundetilfredsheit og etablere langsiktige relasjonar, seier Håkon Woldsund, salssjef i Evotec.

– Evotec sitt fokus på berekraftig teknologi og effektive handteringsløysingar for fiskeflåten har gitt positive resultat. Selskapet har på kort tid etablert seg som ein marknadsleiar globalt og har store ambisjonar for framtida, seier Jogeir Romestrand, adm.dir. i Evotec.