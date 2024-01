Det skriv kommunen på sine heimesider. Det ligg an til at skulebussane vil gå som vanleg onsdag morgon. Dersom vêrvarselet inneber at skulebussane blir innstilte, vil kommunen kome med ny informasjon.

– Kommunen sender informasjon direkte til føresette, heiter det.

Meteorologisk institutt varslar ekstremt kraftige vindkast og orkan frå onsdag ettermiddag til torsdag morgon.

Kriseleiinga har hatt møte

Kriseleiinga i Herøy kommune har hatt møte tysdag ettermiddag.

Dette er status:

Skule og barnehage onsdag 31. januar

Herøy kommune held SFO stengt.

Herøy kommune ber føresette hente barn som ikkje nyttar skuleskyss, når skulen er slutt.

Herøy kommune ber føresette hente barnehagebarn heim seinast klokka 14.00.

I løpet av onsdag 31. januar vil kriseleiinga ta stilling til om skule, barnehage og SFO skal halde ope som vanleg torsdag 1. februar.

Andre tenester

Tenestene førebur seg på ekstremveret og planlegg tiltak som kan bli sette i verk dersom bruene skulle bli stengde.