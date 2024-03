– Båten skal utrustast med eit nytt fôrsystem. I dag har båten 62 silotankar. Dei seks fremre siloane skal fjernast for å gi plass til ei pelletsheis frå Lachenmeier Monsun A/S, fortel Marita Myrvågnes på sal ettermarknad Ulstein Verft i ei pressemelding.

Ombygging av resterande fôrsiloar

– Medan fôret i dag vert ført ut gjennom rør frå siloane, vil det no bli ført ut med eit nytt pelletsband som krev meir plass. Det gjer at dei resterande 56 siloane blir ombygd. Skiljeveggar vert endra slik at siloane blir kopla saman parvis. Siloane vil bli modifiserte og utstyrte med 'vibrafloor', eit system som er utvikla for å sikre skånsam lossing av fôr, seier ho.

Også dekket vert heva for å kompensere for redusert silokapasitet.

Andre endringar

– Også i kompressor-rommet vert det gjort endringar; Det nye fôrsystemet vil ha eit meir effektivt trykkluftsystem, og dette gjer at fem blåsemaskiner skal fjernast og to nye kompressorar kome inn.

Eidsvaag Pioner skal også opp i dokka for mindre arbeid på framdriftssystemet og Ulstein skal i tillegg til dette ha noko ombygging på ballastsystemet, i samband med arbeid som vert utført om bord.

– I prosjektet arbeider vi tett saman med reiarlaget og designselskapet Kongsberg Maritime, understrekar Marita, som nyleg gjennomførte overleveringsmøtet frå sal til prosjektgruppa i Ulstein Verft.

Fleksibilitet og kapasitet

Eidsvaag AS gjer denne ombygginga for å auke fleksibiliteten og utnyttinga av fartøyet sine kapasitetar.

– Det er veldig hyggeleg at Eidsvaag gir oss tilliten til å gjennomføre denne omfattande ombygginga for dei, seier salssjef ettermarknad i Ulstein Verft, Martin Sundgot Hansen.

– Vi har ein god ordrereserve på nybygg framover, men har god kapasitet på ettermarknadsprosjekt. Medan det er høg utnytting av dokka i løpet av året ønskjer vi særleg å skape større aktivitet ved kai, både med lengre ombyggingsprosjekt som dette, men også med mindre prosjekt. Vi har kapasitet på rør- og stålarbeid, og tilgang på andre ressursar ved verftet inkludert engineering og design. Verftet er også godt eigna for mobiliserings- og demobiliseringsoppdrag, avsluttar han.