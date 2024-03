Mowi og Vartdal Plast har utvikla ein ny type fiskekasse for transport av laks frå fabrikkar i Noreg til kundar rundt om i verda. Det melder selskapa i ei pressemelding.

Den nye kassa skal vere heilt tett, noko som reduserer behovet for is i kassene og eliminerer utfordringa med avrenning under transport.

– Smelting av is under transport har diverre vore ei utfordring for sjømatnæringa i ei årrekkje. Smeltevatn renn ut av kassene og ut på vegane, og kan potensielt skape trafikkfarlege situasjonar. Vi er glade for at vi saman med Vartdal Plast har klart å utvikle ei heilt tett kasse som vil løyse dette og samtidig bevare kvaliteten på produktet, seier konserndirektør sal og marknad i Mowi, Ola Brattvoll.

Ola Brattvoll, konserndirektør sal og marknad i Mowi. Foto: CF Wesenberg

Ny bransjestandard

Vartdal Plast er glad for samarbeidet med Mowi og håpar at den nye kassa vil bli bransjestandard.

– Vi har lenge arbeidd med ei løysing for å løyse problemet med avrenning, og er glade for at vi no er klare for å lansere ei heilt tett kasse saman med Mowi.

– Sjølv om vi har utvikla løysinga saman, har vi ingen intensjon om å sitje på mønsteret åleine. For å kunne gjere tette EPS-kassar til bransjestandard for heile næringa, vil vi dele løysinga med andre kasseprodusentar. Vi utviklar berekraftige løysingar for å sikre norsk laks til marknaden, seier dagleg leiar i Vartdal Plast, Jan Endre Vartdal.

Jan Endre Vartdal Foto: Vartdal Plast

– God nyheit for trafikktryggleiken

Statens vegvesen er svært fornøgd med at det no kjem ei løysing på avrenningsutfordringa.

– Dette er ei god nyheit for alle som er opptekne av trafikktryggleik. Vi i Statens vegvesen har lenge etterlyst gode løysingar for å få slutt på avrenning frå fisketransportar. Blodig fiskevatn frå vogntog grisar til ferjer og rasteplassar og kan føre til glatte vegar og farlege situasjonar i trafikken. Det er veldig positivt at Mowi og Vartdal Plast no går føre for å få løyst dette problemet, seier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel.