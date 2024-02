Per Sævik. Foto: Havila Holding

– Den mest skjelsettande opplevinga i eit langt liv på sjø og land

Det seier Per Sævik om forliset av Lance, der 11 mann omkom og berre to overlevde. 11. februar var det 50 år sidan hendinga der Per som skipper på «Artus» var tett på bergingsarbeidet.