Too Good To Go:

Stadig fleire reddar mat – også i Sande og Herøy

Norske butikkar og forbrukarar redda til saman 2,2 millionar posar med overskotsvarer gjennom tenesta Too Good To Go i 2021 – ein auke på nærare femti prosent samanlikna med året før. Også i Sande og Herøy er folk i stadig større grad med på å redde mat.