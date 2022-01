Nyhende

Det er ingen tvil om at ei realisering av Rovdefjordsambandet vil gje eit vesentleg lyft både for enkeltkommunar og for regionen vår. Det er samstundes innlysande at prosjektet på mange vis er tilbake til start no, med nye løysingar på bordet og nye planar som skal høyrast og godkjennast.

Prosjektet bør ha regional forankring. Når det gjeld planane vidare, er det viktig at både Vanylven og Sande tek eigarskap og planlegg ut frå det som gagnar kommunane best. Slik vi kjenner den politiske stemninga i Sande, rår det ein ikkje ubetydeleg skepsis mot å legge eit innslag for sambandet i og ved den austlege delen av Breivik-området, eit areal som i lang tid har vore nytta til industri, og som har stort potensial som framtidig utvida næringsareal, sjønært og med godt tilflot.

Ikkje minst på grunn av dette vidare potensialet kan det vere grunn til å lytte til alternativet røynde lokalpolitikarar i Vanylven meiner bør få ei grundig vurdering; ei flytebru eit lite stykke lenger inne i fjorden, etter traséen Årvik – Koparnes.

Teknologien går framover, ikkje minst når det gjeld samferdsel. Ein bør for all del ikkje kome dit at ein i iveren etter raskast mogleg gjennomføring, tek snarvegar som ekskluderer potensielt like bra eller betre løysingar – for alle partar. Svara ligg der ikkje enno, men spørsmåla er fleire.