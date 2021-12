- Ingen ekstra tiltak i Herøyskulen no

Nyhende

- Sjølv om der er einskildelevar og tilsette ved enkelte skular i Herøy som har testa positivt for covid-19, har vi ikkje ein smittesituasjon i skulane og i lokalsamfunnet elles som tilseier at vi skal avgrense borna sin kvardag no, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i ei pressemelding.

Systematisk testing

Tiltaka som har vore sette i verk dei siste to vekene med systematisk testing av elevar og tilsette har fungert, slår elles kommuneoverlegen fast. Dei vidarefører difor desse tiltaka ved dei skulane der det vert avdekt ny smitte.

- Eg er svært nøgd med det gode samarbeidet vi har med skuleleiinga og foreldre. Dette er ein vesentleg føresetnad for at vi skal lukkast med å avgrense smitten og samstundes sikre borna ein så normal kvardag i skule og fritid som mogleg, legg kommuneoverlegen til.

- Det er fint at skulane set i verk tiltak for å avgrense kontakt mellom klasser og elevar. Dette er også eit viktig bidrag i å redusere smittespreiinga, seier kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy.

Smittesituasjonen i kommunen i dag

Det er frå 20.11.21 – 13.12.21 meldt 142 smittetilfelle av covid-19. I går søndag var det meldt tre nye tilfelle, og til no i dag er det meldt to nye smittetilfelle.

Smittesporinga har framleis ikkje avdekt smitte utan kjend smitteveg.

- Vi har såleis god oversikt over situasjonen, seier kommuneoverlegen.

Han understrekar at det er svært viktig at vi alle no følgjer dei nasjonale råd og reglar.