950.000 kroner til nytt prosjekt i Herøy:

– Viktig for å lukkast med ny barnevernsreform

Med eit rykande ferskt tilskot på like under millionen går no Herøy kommune i gang med eit nytt prosjekt. Ifølgje kommunalsjefen for kultur og oppvekst blir det viktig i det førebyggande arbeidet for utsette barn og unge.