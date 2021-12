Koronaen blir med oss også inn i 2022

Nyhende

Etter årsskiftet, då vaksineringa tok til, var det stort håp om at koronasituasjonen her til lands skulle dabbe kraftig av gjennom 2020, og «alle» håpte vi snart skulle få oppleve normale tilstandar igjen. Dei færraste av oss trudde vel at vi skulle nærme oss jula i år med rekordhøge smittetal, massevis av sjukehusinnleggingar og mange som døyr av sjukdomen.

Covid-situasjonen gjer at Ålesund sjukehus aukar beredskapen Adm. dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal slår fast at ein no fryktar fleire innleggingar, og føretaket aukar difor beredskapen ved Ålesund sjukehus.

Men slik har det altså blitt. I oktober var det eit stort utbrot i Sande, med meir enn hundre personar som vart smitta av covid-19. Mot slutten av november tok det seg opp i Herøy, med fleire titals smitta og ein situasjon der ein kanskje, men berre kanskje, kan gjenvinne kontrollen. Liknande utbrot og tendensar ser vi over heile landet.

Nye tiltak og tilrådingar har kome frå styresmaktene. Landet har ikkje «stengt ned» igjen, men mange spør seg no om det faktisk må sterkare lut til, for å få kontroll på situasjonen igjen.

Samstundes med at smittetala nærast har eksplodert, kom også nyheita om den nye Omikron-varianten som visstnok fører til at viruset spreier seg raskare enn Delta og dei andre vi kjenner frå før. I skrivande stund er det heller ikkje klart om Omikron også kan gje eit tøffare sjukdomsforløp.

Kommuneoverlegane slit med å få folk til å forstå kor viktig det er å vaksinere seg. Vi har fått opplyst at dette særskilt gjeld mange med utanlandsk opphav. Parallelt med dette råkar Covid-19 dei svakaste av oss. Spørsmålet er om ikkje det også i Norge på eitt eller anna tidspunkt blir nødvendig å ta diskusjonen om tvungen vaksinering av befolkninga. Paradoksalt nok er den relativt store andelen av uvaksinerte med på å halde smittetala høge. Og så er heller ikkje kjempearrangement som vi har sett på Sunnmøre i det siste, med på å dempe smittesituasjonen. Kombinasjonen vaksineskepsis og «fri flyt av folk» utgjer samla sett ein alvorleg trussel.