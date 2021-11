Nyhende

– Prisen til sluttbrukar, då avgifter, moms og alt dette er teke med, kjem i gjennomsnitt til å liggje over to kroner kilowattimen vinteren igjennom. Vi kjem òg til å få veker då prisane vil liggje langt over og under dette, seier kraftanalytikar Tor Reier Lilleholt til NTB.