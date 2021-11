Svar til Ole Sande

Nyhende

I Vestlandsnytt 5. november får underteikna kritikk for dårleg forarbeid. Den skal eg ta til meg!

Til mitt «forsvar», så bygde eg i dette brevet til Samferdsleavdelinga på informasjon frå næringslivet. Sande kommune hadde fått eit støtteskriv frå BrimerServitech som eg siterte ifrå, Sandefisk var også utfordra til å lage eit slikt skriv. Sidan vi ikkje hadde fått det, så prøvde eg meg på å skrive nokre ord for å underbygge også deira viktige rolle som næringslivsaktør i dette området. At det blei feil, beklagar eg – men det var gjort i beste meining.

Som ordførar er eg svært stolt over det næringslivet vi har i kommunen og den nysatsinga ein får til! Det er tilfeldigheitene og korona som har gjort at vi dessverre i ein periode ikkje har hatt høve til å følgje opp med bedriftsbesøk slik vi hadde ambisjonar om – men vi er i gang att og satsar på at også Sandefisk skal få besøk i nær framtid.

Det skjer mykje spennande på Sandsøya og Kvamsøya – og eg er innstilt på å bidra med det eg kan for at planane for vidare utvikling skal lukkast!

I så måte er kommunikasjonane avgjerande, og då er det viktig at vi bruker alle gode krefter og alle kanalar for å halde fokus på dette.

Med dette avsluttar eg debatten frå mi side.