Smitte blant elevar på Gursken oppvekstsenter

Kommuneoverlegen i Sande melde melde tysdag kveld om to nye smittetilfelle etter PCR test og to nye smittetilfelle etter hurtigtest blant elevar ved Gursken oppvekstsenter. Nære elevar som kan vere eksponert for smitte har fått tilbod om hurtigtest onsdag før skulestart.