Nyhende

Under møtet vart det frå kommuneadministrasjonen løfta fram noko dei ser på som ei utfordring i deira arbeid med å skulle tilpasse framlegg inn mot næringslivet sine interesser. Kven skal dei snakke med for å i best mogleg grad kunne kjenne seg trygge på at interessene til eit samla næringsliv er varetekne?