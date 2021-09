Hurtigruten til Mjølstaneset

Nyhende

Tilrettelegging og fasilitetar for dei vitjande ville då ha vore skrudd fleire hakk opp. Klarer ein også å få forlenga liggetida til Hurtigruten, til dømes i sommarhalvåret, kunne dette ha gitt eit skikkeleg boost til lokal reiselivsnæring. Og då tenkjer vi ikkje berre Fosnavåg og Herøy, men heile distriktet. Havila Kystruten, som skal i gang med sine seglingar til vinteren, vert sjølvsagt medrekna her.

Kommunestyret i Herøy avlyser pågåande anbodskonkurranse for to kaier på Mjølstaneset: Vil finansiere berre éi kai i fyrste omgang Ein kostnadsauke på 17,5 millionar gjorde at fleirtalet i Herøy kommunestyre (21 mot 12) bestemte seg for å avlyse den pågåande anbodskonkurransen for bygging av to nye kaier på Mjølstadneset. I fyrste omgang tek politikarane seg råd til berre den skisserte kaia ved Egersund Herøy.

Mjølstadneset-aktørar med tydelege reaksjonar på kaivedtak: - Opplever det som eit brot på tillit Herøy-politikarar, i alle fall dei som stemde imot tilleggsløyvingar for å realisere to av dei planlagde kaiene på Mjølstadneset, blir innstendig bedne om å snu i kaisaka.

Høgre og FRP til forsvar for kai-vedtaket: – Vi vil alle bygge kaier, men… Herøy Høgre og Frp synest biletet kring kai-debatten på Mjølstadneset har blitt noko unyansert i lys av misnøya frå næringslivsaktørar på Mjølstadneset. No tek dei fleirtalsvedtaket frå kommunestyret i forsvar.

Det treng heller ikkje vere nokon konflikt mellom næringsaktiviteten på Mjølstaneset, og det å legge til rette for at turistar skal kome i land. Satsinga til Rita Sævik & co. vil vere eit fint supplement i så måte, og vil ikkje gå ut over allereie etablerte selskap i området.

Ein treng heller ikkje nøye seg med å rekne Hurtigruten mellom dei gjestande båtane. Cruisebåtar av dei fleste slag kan og vil vurdere Mjølstaneset berre tilrettelegginga og dei lokale pakkane er gode nok. Eit nøkkelord her er samarbeid mellom ulike bransjar, og med det offentlege.

Kommunikasjonen frå administrativ og politisk leiing i Herøy kommune både til eigne folkevalde og omverda, burde nok ha vore betre når det gjeld kaispørsmålet. Med litt meir smidigheit kunne ein i dag ha hatt på plass ei kai allereie, gjennom OPS-samarbeid mellom ei bedrift og det offentlege, medan ein stod klar til å bygge dei to neste kaiene.

Kaiene kjem, spørsmålet er kor raskt. Det gjer også cruiseturistane, og med serveringsstad, kunstgalleri og jamvel Diamanten på plass, er grunnlaget lagt for å stige i land på Mjølstaneset i staden for i den anonyme Torvika. Men det trengst kaier, god dialog i alle retningar, – og alle må ro i same retning.