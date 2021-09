1 mill. til trafikktrygging på Myklebust

Nyhende

– Dette har eg stilt spørsmål om fleire gongar, og eg er glad for at det no kjem opp og at dei andre politikarane også røysta for å løyvepengar til eit viktig vegstrekke. Det hjelper å mase litt, seier ein nøgd samferdselspolitikar Bjarne Kvalsvik etter vedtaket.