Ny person smitta i Herøy stadfestar kommunen søndag

Ytterlegare ein person busett i Herøy fekk laurdag kveld melding om positiv test for covid-19. Smittevegen er kjend, og vedkomande var allereie sett i karantene. To nærkontaktar er sett i karantene, noko dei sjølve allereie hadde teke ansvar for tidlegare, opplyser kommuneoverlegen.