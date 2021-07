Havila Capella får jomfruturen sin i september

Nyhende

Konstituert direktør Arne Johan Dale skriv i ei pressemelding at det derimot framleis er usikkerheit knytt til endeleg tidspunkt for overtaking. Etter at selskapet har overtatt Havila Capella, går skipet til Noreg og det vil ta noko tid å få på plass nødvendige sertifikat før skipet går i gang med passasjertrafikk langs kysten. I tillegg skal Havila Capella gjerast klar for å kunne ønske velkommen om bord passasjerar til jomfruturen.