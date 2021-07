Doblar kontorkapasiteten på Mjølstaneset

Vi har tru på framtida og difor tek vi såpass sterkt i som vi no gjer med å doble kontorkapasiteten

Nyhende

Mange nytilsettingar har sprengt kontorkapasiteten til MMC First Process på Mjølstaneset. Driftsdirektør Håvard Remøy er difor glad for å sjå at bygginga av nytt kontorbygg er komen i gang i Havyard-selskapet Mjølstadneset Eigedom sin regi.