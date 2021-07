Imponerande og inspirerande

Nyhende

Karsten Warholm er eit unikum. Sist torsdag sette han ny verdsrekord på 400 meter hekk – nærast på bestilling. Den nye verdsrekorden lyder på 46,70. Den gamle rekorden, som Kevin Young har hatt i 29 år, vart senka med åtte hundredelar.

Det er heilt rått. Vi har frå denne spalte heidra Karsten før, men gjer det igjen. Mest sannsynleg kjem vi til å gjere det fleire gongar. Hans merittar i ein såpass «unorsk» øving som 400 meter hekk, er nemleg på grensa til utrulege.

Dimna-løparen vann 400 meter hekk i VM i friidrett i London i 2017. Då han kom i mål og skjøna kva han hadde gjort, laga han fjeset til ein eigen versjon av Munchs kjende «Skrik». Fantomløparen vart med det endå meir kjend over heile verda, ikkje minst gjennom den oppfinnsame britiske tabloidpressa.

Seinare har Karsten (ja, vi likar å bruke berre fornamnet) teke EM-gull og forsvart VM-gullet, og på Bislett altså: Verdsrekord. No står OL for døra!

Ikkje berre er bravadane hans i løpebana imponerande. Det er også personen Karsten, som alltid tek seg tid til å helse på fansen, snakke med pressa og rett og slett by på seg sjølv. Han har halde på dialekta, verkar jordnær og fornuftig, og er seg sjølv. Eit forbilde på alle vis, ikkje minst for alle jenter og gutar som driv med idrett og ser at hardt arbeid kan løne seg. Nyleg såg vi at lokale klubbar opplever vekst innan friidretten, og det er nærliggande å tru at det høyrer med ein aldri så liten Karsten-effekt i dette bildet.

Gratulerer til forbildet Karsten, og gratulerer både til dei rundt han og til Dimna IL og Ulstein for å ha fostra ein slik fin fyr.

