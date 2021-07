Havila med aksjekjøp i Fjord1 for 447 millionar kroner

Nyhende

Dagens Næringsliv melde onsdag kveld at Havilafjord AS, eit selskap eigd av Havila Holding, har inngått ein vilkårsbunden kjøpsavtale om å erverve i overkant av 4,7 millionar aksjar i Fjord1 til ein pris på 52 kroner per aksje. Det vert vist til ei børsmelding der det i tillegg vert opplyst at selskapet er i ein prosess med å kjøpe 3,85 millionar aksjar i selskapet frå Runde Holdco AS - også til ein pris på 52 kroner per aksje. Det utgjer ein samla kjøpesum på 447 millionar kroner.