– Utruleg positivt tiltak

Nyhende

– Ja, tilbodet har vore veldig, veldig kjekt og utruleg positivt for barna. Men vi trur også at foreldra er glade for det. Det er gjerne lenge til dei skal ha ferie, og eg trur dei set pris på at barna deira har aktivitetar å gå til når skuleferien tikkar inn.

Det seier rektor Susann Worren Hauge ved Sande kulturskule, som er ein av aktørane som er med å arrangere Sommaraktiv Sande.

Tilbodet, som er retta mot barn og unge frå 4. til 10. klasse, er blitt til ved hjelp av statlege midlar og godt samarbeid. Med på laget er både sande E-sport og fotballgruppa til Larsnes IL.

13 på musikalteater

Førre veke troppa Herman Brune Leikanger, som er nyutdanna ved Borgar-akademiet, opp på Landsbyhuset Breidablik. Der vart han møtt av 13 5.- 8.-klassingar som var spenna klare for å delta på workshop i musikalteater.

– Elevane fekk utfordra både komfortsona, fantasien og lattermusklane. Dei var spesielt glade i det Herman kallar for «improteater». Men dei har også dansa litt og hatt forskjellige leikar, fortel Worren Hauge.

Brune Leikanger sitt mål har våre å styrke elevane sin kreativitet, fantasi og evna til å visualisere og formidle.

Populært med sport og friluft

Denne veka har fotballgruppa til Larsnes IL sett sine 25 deltakarar (4. til 7. klasse) i sving med alt frå ballsportar som fotball, volleyball og kanonball til orientering i skogen.

– Du har dei som elskar fotball, og det er også hovudaktiviteten vår. Men mange har spurd om å få spele volleyball igjen, og så var det mange som syntest det var gøy med orientering, fortel Heidi Torset Skoge i Larsnes IL.

Fire unge instruktørar, som enten er elevar ved – eller skal byrje på – idrettslinja, er leigde inn som instruktørar.

– Alle har fotballtrenarkurs og dommarkurs, og dei er veldig flinke, seier Skoge.

Fredag avsluttar dei med minifotballturnering og grilling.

Idrettslaget har servert matpakke og frukt til barna kvar dag.

E-sport i fire veker

E-sport-campen, som går over tre veker, har i skrivande stund 40 påmelde deltakarar.

– Veke 27 er no tilnærma fullbooka, men der er framleis litt ledig plass i veke 28. Så er du mellom 3. klassing og 18 år, og har lyst å lære meir om Minecraft eller Fortnite, så er det berre å ta kontakt, seier Håkon Vestnes.

Deltakarane vert fylgde opp av ein triveleg gjeng ungdomar, profesjonelle instruktørar frå Volda E-Sport og Metizport, som har campen som sommarjobb.

– Så langt har det vore strålande tilbakemeldingar både frå deltakarar og instruktørane. Dette er kjekt, seier Vestnes fornøgd.

