Myrvåg-seksjonen - verdig eit fakkeltog

Nyhende

Så kom altså beskjeden: Helseføretaket har lagt planar for den ambulante tenesta som er lokalisert i Myrvåg, jamvel utan at dei organiserte har vore tekne med på råd. Først no startar prosessen, er meldinga frå leiinga. Først no er planane komne så langt at det er ingen veg tilbake, kan ein kanskje replisere tilbake.

Lukka prosess kan ende med nedlegging i Myrvåg: Tretti statlege arbeidsplassar kan bli flytta til Volda Helse Møre og Romsdal sin ambulante seksjon i Myrvåg – hovudsakleg med tilsette frå Ytre Søre – kan bli flytta til Volda.

Slike prosessar startar gjerne med samtalar i lukka rom. Dei held fram med sonderingar der «nokon» ofte er samstemte i at det rette er ei annleis og ny løysing. Så lettar ein på loket først når nokon tek til grave, eller når media stiller spørsmål.

Den ambulante seksjonen i Myrvåg er på mange vis resultatet – kall det gjerne kompromisset – av at den psykiatriske seksjonen på Larsnes vart flytta for ikkje så mange år tilbake. Avdelinga i Myrvåg vart opna for tre år sidan, og sidan den gong har det i alle fall lokalt vore ei forståing av at avdelinga fungerer etter intensjonane.

Når ein no seier prosessen rundt ei vurdering av «samlokalisering med Volda» startar i desse dagar, er det i ein underleg kontekst når ein samstundes grunngir det med vanskar med å rekruttere nok fagfolk til Myrvåg. Ingenting vert sagt om føremonene lokalt, der vi kjenner til at ein har bygt opp ei god og effektiv teneste, med hovudsakleg med tilsette frå Ytre Søre.

Saka er faktisk eit fakkeltog verdig. Vi i ytre kjempar for statlege tilbod i Ørsta og Volda, eller andre stadar i regionen, som har vore i fare. Då kjennest det heilt naturleg at politisk leiing på heile Søre Sunnmøre, inkludert dei innom fjorden, no stiller opp og kjempar for Myrvåg-avdelinga. Eller skal slik støtte gå berre eine vegen? Var etableringa av Myrvåg-seksjonen berre tenkt som eit mellomspel – altså eit narrespel?