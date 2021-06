Om tilfellet Borga – nok en gang

Nyhende

Føljetongen om Bergsøy skule, avd. Borga går videre. Kommunedirektør Aglen vurderer i følge Vestlandsnytt «som forsvarleg å dispensere for skuledrift på Bergsøy skule, «Borga», ut 2021. Men då må «alternative lokalitetar vere på plass».

Videre uttaler Aglen i følge Vestlandsnytt følgende:

«Kommunedirektøren syner i den sammenheng til at Bergsøy skule Borga ikkje er eit helsefarleg bygg å arbeide eller opphalde seg i, men at byggets inneklima over tid er medverkande til at eit større tal elevar og tilsette har inneklimarelaterte helseplager».

Nå kan det vel tenkes at det er flere enn undertegnede som synes disse uttalelsene fra kommunedirektørens side er slående eksempler på hvordan en og samme person møter seg selv i døren.

I og med at Aglen innrømmer at inneklimaet på Borga over tid er en medvirkende årsak til at elever og ansatte har inneklimarelaterte helseplager, så er det vel en rimelig tolkning av dette at Borga definitivt er et helsefarlig bygg, og på den bakgrunn bør stenges.

Nåværende dispensasjon gikk ut i 2019, med andre ord for to år siden, men likevel vurderer Aglen det som forsvarlig å gi ytterligere dispensasjon når det gjelder videre skoledrift av Borga. Dette selv om Trond Arne Aglen både direkte og indirekte mener at omtalte Borga er et helsefarlig bygg.

Det blir også på bakgrunn av kommunedirektørens uttalelser her, ganske matnyttig å etterlyse ordlyden i kommune- overlegens anbefaling om at Borga burde stenges som skolebygg fra 18/6.

Med andre ord: Kunne offentligheten få vite hva som står, ord for ord, i kommuneoverlegens, herr Bjørn Martin Aasens rapport til kommunedirektøren om denne saken?

Det er vel ingen saklige grunner til å nekte offentligheten innsyn om hva som foregår i en sak som til sjuende og sist dreier seg om helseplager hos barn og voksne, forårsaket av et skolebygg der byggets inneklima «over tid er medverkande til at eit større tal elevar og tilsette har inneklimarelaterte helseplager».

Ellers noterer jeg meg at foreldre på bakgrunn av at dersom ytterligere dispensasjon i sakens anledning blir gitt, vil de påklage dette. Forståelig nok.