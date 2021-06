Endeleg avgjerlse om entrepriseform for Nerlandsøybrua

Nyhende

Forsvararane av fylkeskommunedirektøren sitt framlegg, som gjekk for å halde fram i noverande spor med utlysingsentreprise, var på talarstolen Bjarne Kvalsvik (UVS), Frank Sve (FRP), Jack Narve Sæther (Ap), Lilly Gunn Nyheim (Ap) og Harry Valderhaug (KrF). Deira argumentasjon gjekk hovudsakleg på å hindre utsetting av eit bruprosjekt som allereie er på overtid. Dei løfta elles fram fylkeskommunen sine eigne ekspertar – som rår frå å endre entreprise på noverande tidspunkt – og at der kjem fleire bruer ein kan drive innovasjon på, som ikkje har like avgrensa levetid som Nerlandsøybrua.