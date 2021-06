Nyhende

Over to dagar førre veke samla 8.-klassingar frå Sula ungdomsskole seg på Runde Miljøsenter. Det opplyser miljøsenteret til Vestlandsnytt. Dei 120 elevane var delt i to puljar, på 60 elevar kvar. Den eine gruppa rydda strender i Langevåg. Den andre fekk eitt gjennomarbeidd opplegg med undervisning og innføringar i praktiske løysingar på Runde Miljøsenter med Kids4Ocean og ressursar frå senteret. Deretter bytta dei.