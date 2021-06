Nyhende

Kommuneoverlegen i Herøy har gitt klarsignal for handelsforeininga i Fosnavåg sine planar om «Midtsommarmarknad» 17–19. juni. Det gjer at det no blir opna for at bedrifter, lag og organisasjonar kan melde seg som utstillarar under arrangementet. I fjor sommar samla arrangementet over 30 stands, noko dei i år ønskjer å toppe.