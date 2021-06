Nyhende

– Det er rett og slett rørande. Elevane var så spente og klar for å stå på scena igjen, og det vart veldig bra.

Det seier Worren Hauge om dei to konsertane kulturskulen arrangerte på landsbyhuset Breidablik førre veke. Det var dei fyrste, større arrangementa som kulturskuleelevane har fått gjennomføre sidan landet stengde ned i fjor. Det merkast godt på energinivået som blei levert frå scena, meiner kulturskulerektoren.

– Vi ser kor viktig det er å ha konsertar – ei målsetting å jobbe fram mot. Det gjer noko med motivasjonen. Det har ikkje vore like lett no under koronaåret, så vi er glade for å endeleg vere tilbake, seier Susann nøgd.

Under konserten fekk innbodne gjestar, to per elev, oppleve innslag på både tromme, fiolin, messing, vokal, gitar og piano. For nokre var det første gang ein stod på ei stor scene, for andre, meir vidarekomne elevar var det eit gledeleg gjensyn med publikum.

Samspelet er godt

Noko kulturskulerektoren trekkjer fram frå konsertopplevinga, ei sak som gleda ho ekstra mykje, var samspelet på tvers av forskjellige kulturtilbod i skulen. Sjølv om fleire elevar framførte solonummer, var der også fleire gruppe-innslag, på tvers av instrument.

– Her synest eg vi er veldig flinke i Sande. Dette med samspel er noko vi fokuserer mykje på. Det handlar om å kome i lag med andre som driv med det same som deg, og ikkje minst å lære noko om eige instrument eller uttrykksform i ein større heilskap, forklarar Susann Worren Hauge.

Helsing frå Helga Pedersen

Under konsertane fekk elevane og publikum elles ei hyggeleg helsing frå Norsk kulturskuleråd, ved leiar Helga Pedersen. I eit videoinnslag som vart spelt av under arrangementa sa Pedersen at ho håper at elevane kjem tilbake til eit nytt skuleår til hausten.

– Det gir dykk så utruleg mykje av fellesskap og læring. For oss som samfunn er det fantastisk at barn og unge har denne moglegheita, uansett kva de skal gjere i framtida, sa ho.