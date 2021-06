Vil ha meir tverrfagleg kompetanse i skulen

Nyhende

Torsdag handsama Herøy kommunestyre tilstandsrapporten for grunnskulen i Herøy. Den konkluderer, mellom anna, med at skulane i kommunen arbeider systematisk og godt på mange ulike område, og at skuleleiinga forventar positiv utvikling over tid. Særleg når det kjem til lesing, har Herøy ei tydleg og god satsing.