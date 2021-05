Støttekontakt-utfordring i Herøy

Nyhende

I seinare tid har fleire støttekontaktar i Herøy sagt frå seg oppdrag, eller takka nei til oppdrag, med bakgrunn i at utgiftene knytt til transport fell på dei. Det er vanskeleg å krevje brukarane personleg om det vert køyring utover det kommunen godtgjer. Praksis for dekking av kilometergodtgjersle elles i «Sjustjerna» er ulik. Hareid tilbyr til dømes godtgjersle inntil 200 kr/md. Sande har inga maksgrense, medan Volda tilbyr mellom 60–80 kr/md. I Herøy har praksisen til no vore at støttekontaktar får kompensert for køyring frå heim til brukar, til næraste sentrum, ein gong per månad.