No blir det litt som ei kvasiløysing, der noko skal dit og andre ting skal dit.

Nyhende

Den svært omdiskuterte saka treng ingen nærare introduksjon for våre lesarar. Etter mislykka forhandlingar med Ulstein og Hareid om felles legevaktteneste i Ulsteinvik, vart Hovdebygda etter kvart omtala som det einaste alternativet av kommunedirektørane i Herøy og Sande. Først gjekk Herøy kommunestyre inn for samlokaliseringa, og no har Sande-politikarane valt å følgje etter.