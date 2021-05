Nyhende

Ny Bergsøy skule var nok ein gong tema på formannskapsmøte i Herøy tysdag, og igjen var debatten tydeleg prega av usemja kring framdrifta og prosessen for ny skule. På bordet låg ei sak på bestilling frå oppvekstutvalet i Herøy, der tilrådinga er at ein skal stadfeste tidlegare vedtak gjort om mellom anna plassering av ny skule og areal- og funksjonsplan. Tilrådinga bad også om at ein skal søke ny skule fullfinansiert i budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025.