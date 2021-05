Grendelaget vil ikkje akseptere ytterlegare forseinking

Nyhende

I ei pressemelding skriv styret i Nerlandsøy grendelag at folket på Nerlandsøya ikkje kan godta at det vert gjort enda ei endring som forårsakar at nyebrua vert ytterlegare forseinka. Uttalen kjem i kjølvatnet av at samferdselspolitikar Anders Riise (H) nyleg gjekk ut i Vestlandsnytt og promoterte eit framlegg om å lyse ut den nye Nerlandsøybrua som totalentreprise.