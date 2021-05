Bamsen sit bakpå i all slags ver

Nyhende

Sola skin over Moltustranda og to karar frå Mesta. Olav Flø og gravemaskinførar Kai Egil Larsen Myrvåg er på jobb og fiksar skilt, hol i vegen og ferister frå Sandvika til Gjerdsvika i dag. Men dei er ikkje dei einaste som er på jobb for å halde fylkesvegane i forskriftsmessig stand.