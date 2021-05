Nyhende

Statsforvaltaren har avslege ein søknad frå Herøy kommune om 63.100 kroner frå tilskotsordninga som skal avdempe smittevernstiltaka for barn og unge. Tilskotet er tenkt nytta til å sende to brukarar «inn på tunet». Berre to brukarar blir for smalt, og lite inkluderande for målgruppa, skriv Statsforvaltaren som grunngiving for avslaget.