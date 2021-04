Nyhende

Dette skriv kommunen på si heimeside onsdag:

- Kommuneoverlegen i Sande melder i dag om at ein person er smitta av Covid -19. Personen testa seg 12.04. etter innreise til Norge. Den smitta er no i isolasjon og 2 nærkontakter sit i karantene. Vedkomande har tidlegare vore smitta med Covid-19 og dette kan ha gitt utslag på testen. Kommuneoverlegen vurderer at situasjonen er under kontroll.