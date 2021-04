Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt vel 40 millionar kroner ekstra til vedlikehaldstiltak på fylkesvegane. Dermed blir det enda meir asfaltering enn det som ligg i det vedtekne asfalteringsprogrammet, og mulegheitene er gode for at det også vil kome ny asfalt over Leikongeidet i løpet av året.