Kommunedirektøren Anders Hammer seier siste rekneskapsrevisjon syner at Sande hadde eit meirforbruk på 500.000 i 2020, noko som betyr at det akkumulerte underskotet som kommunen no har opparbeida seg ligg på 3,4 millionar. Månadsrekneskapen syner at ein også har eit lite meirforbruk i enkelte sektorar på starten av året i forhold til budsjettet, men at ein styrer mot eit ønskt driftsnivå.