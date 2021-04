Legevakt-lokalisering til å undre seg over

Nyhende

Etter drøftingar att og fram mellom kommunane styrer no Herøy og Sande mot ei bevisst nedlegging av eigen legevaktsentral i Myrvåg.

Det naturlege ville vere at Herøy og Sande etablerer felles legevakt med sine naboar Hareid og Ulstein. Men her har det etter lange forhandlingar, diskusjonar og tautrekking blitt slik at Hareid/Ulstein på eine sida og Herøy/Sande på den andre ikkje fann fram til eit samarbeid. Dermed vil Herøy og Sande no ha «rest-delen» av si legevakt – det vil seie på kveldstid og helg – lokalisert til Hovdebygda.

Arnljot Muren (Ap) fyrte laus om legevakt-saka og etterlyser samarbeid på Ytre Søre: – «Nessekongane» må klatre ned Saka om legevaktlokalisering vekte til dels sterke reaksjonar i Sande formannskap. Særleg Arbeidarpartiet uttrykte seg skuffa over «manglande samarbeidsvilje» frå nabokommunar, og ville utsette saka.

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Legevaktsentralen i Hovdebygda har frå før nattlegetenesta for Herøy og Sande. Her er sikkert alt på stell både fagleg og ressursmessig. Det er ikkje noko med det. Men:

Det strir – så langt vi kan sjå – mot innbyggjarane sine ynskje å legge legevakta utanfor eit geografisk avgrensa område med 25.000 menneske. Her opererer politikarane truleg på tvers av folkemeininga. Mykje tyder på at manglande evne til å samarbeide på Ytre Søre no vil gje meir usikkerheit om helsestellet. Kanskje blir terskelen også høgare for å kontakte hjelp, når ein må så såpass langt i veg for å hjelp utanfor kontortid.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt: – Den beste løysinga er i Hovdebygda Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

– Hovdebygda einaste reelle alternativet for legevakt Herøy styrer mot ei avvikling av legevakta i Myrvåg. Ikkje overraskande har også Sande landa på same konklusjonen.

Forskrifta om krav til kommunal legevaktordning har under § 1, formål, fylgjande første setning, som ei overordna rettesnor:

«Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.».

Vidare seier forskrifta at kommunal legevaktordning gjennom heile døgnet skal vurdere henvendelsar om øyeblikkeleg hjelp og føreta nødvendig oppfølging. Kommunane skal syte for at legevakta er organisert slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart, for å nemne nokre av krava.

Ser lokalpolitikarane gjennom fingrane i høve til forskrifta sine krav, når samarbeidet lokalt blir borte og jakta på dei rimelegaste løysingane har ein tydeleg førsteprioritet?