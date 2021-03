Skjenkestopp, to meters avstand og forbod mot innandørs idrett- og fritidsaktivitet

Nyhende

To meters avstand blir innført i staden for éin meter, og ein kan maks ha to gjester på besøk i Noreg, har regjeringa bestemt.

Viss du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du verken reise på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sa Høie om dei nye råda for påska under pressekonferansen. Han understreka at tiltaka som tek til å gjelde frå midnatt natt til torsdag og gjeld til 12. april, ikkje erstattar dei lokale tiltaka.

Åleinebuande og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av éin til to faste venner. Dei nye tiltaka tek til å gjelde natt til torsdag 25. mars, og regjeringa vil ta ei ny vurdering 12. april.

Karantenehotell for unødvendige utlandsreise

Personar som kjem frå det som blir rekna som ei unødvendig utanlandsreise, må no vere heile karantenetida på karantenehotell. Tidlegare har personar på karantenehotell hatt høve til å teste seg ut av karantenehotellet på dag tre.

Skjenkestopp

Det blir forbode med skjenking av alkohol over heile landet frå torsdag 25. mars, opplyste helseminister Bent Høie (H) tysdag. Sidan 23. februar har dei nasjonale reglane vore skjenkestopp klokka 22.

Forbod mot innandørs idrett- og fritidsaktivitet

Regjeringa innfører forbod mot all innandørs idretts- og fritidsaktivitet for vaksne over heile landet. Til liks med tidlegare får toppidrettsutøvarar unntak frå forbodet om organisert idretts- og fritidsaktivitet.

Stenger treningssenter og symjehallar

Treningssenter over heile landet kan frå torsdag ikkje lenger sleppe inn folk frå andre kommunar. Treningssentera vil berre vere opne for innbyggjarane i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Symjehallar skal stengjast, men kan ha ope for mellom anna barn på symjetrening og personar som treng bassenget til rehabilitering.

Heimekontor

Arbeidsgivar skal sørge for at tilsette jobbar heimanfrå på alle arbeidsplassar der det er praktisk mogleg.

Anbefaler å avlyse arrangement

Regjeringa anbefaler at alle planlagde arrangement vert avlyst. Om arrangement ikkje kan bli utsett gjeld desse reglane:

– Innandørs er det greitt med 20 personar på arrangement med faste, tilviste sitteplassar.

– Innandørs er det tillate med 50 personar på idrettsarrangement for personar under 20 år som tilhøyrar idrettslag i same kommune.

– Utandørs er det lov med berre 50 personar på arrangement.

– Det blir tillate med 50 personar i gravferder når ein nyttar faste tilviste plassar.