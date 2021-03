Utsett etter orientering bak lukka dører

Nyhende

Torsdag kveld var Herøy kommunestyre samla til eit orienteringsmøte der dei fekk lagt på bordet det meste av relevant informasjon om Fosnavåg hamn. Orienteringane var det kommunedirektøren, Kystverket, konsulentar i Multiconsult og Norconsult, kommuneadvokat og ein fagkyndig frå Agder Marine som stod for. Desse orienteringane kjem vi tilbake til i ei anna sak, men overordna kan vi seie at innleggshaldarane gav ei detaljert innsikt kring dei spørsmål som har vore reist i saka slik ho no ligg føre.

– Må hente inn tapt tid

Det var fyrst etter orienteringane «temperaturen» for alvor vart skrudd opp nokre hakk på møtet. Det starta med at Frp-gruppeleiar Karl-Oskar Sævik lanserte eit fleirtalsframlegg på vegner av dei sjølve, Høgre og KrF. Framlegget til vedtak slo fast at prosjektet med utdjuping, miljøopprydding og etablering av deponi i Fosnavåg hamn skal gjennomførast. Vidare arbeid med prosjektet skulle etter framlegget skje etter ein justert forskotteringsavtale med følgjande 12 punkt: (Vi siterer framlegget).

1. Deponiet med forureina masser skal primært plasserast i sjøkantdeponi på Ytre hamn i Fosnavåg innanfor vedtatt reguleringsplan.

2. Arealbruken der deponiet vert plassert skal innløysast og grunneigar skal kjøpast ut.

3. Området der deponiet skal ligge skal planleggast til næringsområde for sentrumsutvikling med tilhøyrande funksjonar, infrastruktur og parkering m.m.

4. Dersom det er behov på grunn av manglande volum og plassmangel for forureina masser i punkt 1, så skal desse massane plasserast i sekundært deponi i bukta mellom isanlegget og Meny-kaia (framfør Fiskarkona).

5. Dersom det blir behov for sekundært deponi, må regulering av området starte umiddelbart.

6. Sjøkantdeponi ved Ytre hamn i Fosnavåg skal etablerast som steinfyllingssjete.

7. Steinmassar til etablering av fyllingssjete i sjø skal hentast frå masseuttak i Igesund.

8. Kostnader med etablering av deponia, utover prosjektkostnader, skal dekkjast av Herøy kommune.

9. Finansiering av deponia skal innarbeidast i budsjett for 2022 og vidare økonomiplan.

10. Overskotsmassar (reine masser) som kjem frå utdjuping av hamnebassenget, skal lagrast og planerast på Ytre hamn i Fosnavåg for å kunne skape synergiar til framtidig byutvikling.

11. Finansiering til lagring og planering av reine overskotsmassar skal takast frå avsette midlar til strategisk grunnkjøp og byutviklingsmidlar.

12. Kommunestyret gir ordførar fullmakt til å fullføre forhandlingar med grunneigarane om kjøp av grunn på Ytre hamn og Igesund, basert på den positive dialogen som har vore rundt etablering av deponia.

– Dette prosjektet kan vi gjennomføre med gode referansar rundt om i det norske land. Vi trur dette er eit vedtak som kan hente inn tapt tid. No må vi kome oss vidare, sa mellom anna Aleksander Tarberg (KrF).

Han peika på at det no er viktig med tydlege vedtak der ein syner konkret kva ein vil, og viste til framlegget som eit tydeleg svar på dette. Han fekk støtte frå Tine Storøy (H).

– No har vi grunneigarar på ytre Igesund som er veldig positive. Vi meiner dessutan at ytre hamn ikkje har vore fullstendig vurdert. Vi må få på plass eit positivt vedtak, proklamerte ho.

– Det dristigaste forslaget som har vore fremja

Ikkje uventa blei der reaksjonar på framlegget. Bjarne Kvalsvik (Folkelista) var ikkje utydeleg i si meining.

– Dette får i alle fall ikkje mi stemme. Dette er noko av det dristigaste forslag som har vore fremja i Herøy kommune. Kva kostar dette, spurte ein tydeleg engasjert Kvalsvik.

– Her «skal» det plasserast der, grunnen «skal» innløysast, steinen «skal» hentast på Igesund, nei, sa han oppgidd før han avbraut seg sjølv og gjekk av talarstolen.

Karl-Oskar Sævik forsvara det forslaget med at ein no må vere tydelege og at det er naudsynt for å kome vidare.

– Vi opplever at det administrasjonen og Arbeidarpartiet driv med kokar ut i sand. Vi kjem ingen veg, og tida går frå oss. No tek vi ansvar.

Per Kristian Furø og Leiv Aarflot (Ap) var også sterkt tvilande til framlegget.

– De har tatt ein ny kortstokk og prøver å dele ut nye kort. Her må vi til med regulering. Eg lurer også på korleis ein har tenkt til å få plass til 106.000 kubikk med masse, sjølv med å gå bort til Esso-kaia, sa Furø.

– Eg klarer ikkje å sjå at vi har plass til all masse i ytre hamn, sa Leiv Aarflot.

Lukka orientering endra alt

Framlegget vart debattert fram og tilbake, og då ein gjorde seg klar for eit gruppemøte gjekk kommunedirektør Trond Arne Aglen på talarstolen for å informere om at det i lys av framlegget var ukjent informasjon som burde vere kjent før ein tok ei avgjersle i saka.

– Eg føler det er av ei slik type opplysning at det kanskje vil vere feil å fatte eit vedtak slik det her ligg føre, sa Aglen, som elles meinte at vedtaket var eit «stukke unna» med tanke på forsvarlegheit og utgreiing.

Møtet vart derfor lukka for publikum og offentlegheita slik at Aglen kunne orientere om til no ukjende utviklingar i saka.

Det vart vist til kommunelova sin paragraf 11,5 og kommunestyret meinte ei lukking var grunngjeve med heimel etter paragrafens tredje ledd om omsynet til tungtvegande offentlege interesser som tilseier at møtet vert lukka, og at det ville kome fram opplysningar i møtet som kunne ha vore unntatt frå innsyn etter offentleglova om det hadde stått i eit dokument. Alle politikarar, med unntak frå Karl Petter Sortehaug i Høgre stemde for å lukke dørene.

– Dette er ein måte å jobbe på som ikkje eg er glad i. Dette burde vite før, sa Sortehaug.

Kva som vart sagt er ukjent på noverande tidspunkt, men det som kom fram var utslagsgivande for at fleirtalet ikkje såg sitt vedtaksframlegg mogleg. Etter møtet blei opna igjen vart det heller ikkje noko meir debatt, og møtet enda med eit trekt framlegg og ei utsetting.