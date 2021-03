-Alle snart i arbeid igjen

Det ser i alle fall litt lysare ut no– Det ser i alle fall litt lysare ut no

Nyhende

På Sanco Shipping i Gjerdsvika blir det jobba for fullt med sikte på at heile flåten snart skal vere komen i arbeid igjen. Den seinare tida har to av reiarlaget sine fem båtar i opplag hatt Herøyterminalen som liggeplass, medan dei tre andre har lege i bøyene ved Bryggja.