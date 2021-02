Ferjebillettar som valkampsak

Nyhende

Kampen for å få ned prisen på ferjebillettane er ikkje lenger berre ei lokal og regional sak. Det har blitt ei nasjonal kampsak, og er allereie peika ut som eitt av dei viktigaste spørsmåla i valkampen. Som kjent er det stortingsval til hausten. Sju månader før valet er det stort engasjement mellom dei politiske partia om å profilere seg i kampen om lågare prisar på ferjene.

På ei side på Facebook der det vert jobba for rimelegare ferjebillettar, har det blitt full fyr i debatten – ja til dels krangel mellom politiske grupper om kven som er «best» eller «smartast» når det gjeld å få ned billettprisane. Særskilt er det mellom Ap og Frp kampen står.

Ferjelovnad frå Arbeiderpartiet: Vil halvere ferjebilletten, om dei får hendene på rattet Billettprisane på ferje vil bli halverte med ei Ap-leia regjering til hausten.

Leiaren i Herøy Frp om ferjepris-utspel frå AP: Valflesk frå Kjølmoen og Ap

Frå årsskiftet steig ferjeprisane med 20 til 30 prosent - Kristin Sørheim (Sp) svarar om auka: – Skulle ynskt at korona- rabatten heldt fram på ferjene Fylkespolitikarane sa i haust at det ikkje skulle verte prisauke på ferjene etter nyttår. Frå årsskiftet steig prisane med 20 til 30 prosent.

Ironisk nok er det to parti som – om dei får med seg fleire av partia som ikkje er i regjering, ikkje minst Sp, – har fleirtal på Stortinget. Slik sett kunne teoretisk Frp og Ap ha gått saman om eit framlegg som hadde blitt vedteke, sjølv om regjeringa kanskje meiner noko anna. Men det skjer nok ikkje før valet.

Kyst-Norge kan skilte med enorm verdiskaping og hundretusenvis av veljarar som direkte eller indirekte er påverka av prisen på å kome seg frå A til B, ikkje minst sjøvegen der prisane har skote i vêret etter at nye miljøkrav ikkje har blitt fulgt opp med statlege ekstrakroner. Det er svært bra at ferjebillettane har blitt lyfta opp til rikspolitikk. Det er elles framifrå at politiske grupper kranglar så busta fyk om kven som kan syne til den beste vegen fram til rimelegare ferjereiser.

Faktum er at det no har kome så mange lovnader, frå ulike parti, at noko vil tvinge seg fram innan prisnivået. Om det skulle skje at rikspolitikarane etter valet ikkje bryr seg om sine lovnadar, vil ferjeopprører berre halde fram, og lovnadsbrytarar vil bli hardt straffa. At vi er komne så langt, syner at grasrota har makt. No ventar Nordvestlandet med spenning på kva politikarane etter kvart vil bestemme seg for.