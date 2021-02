Nyhende

Dette skriv verneombod Joar Lille-Rovde i eit brev adressert til fylkeskommunen, VY og Herøy kommune. I dokumentet viser han til at trafikksituasjonen på Nerlandsøy, frå krysset på Kvalsund mot Kopperstad, ikkje er bra. Dette gjeld på ruta som går kl. 07. 40 frå Kvalsvik mot Kopperstad/Fosnavåg; ei rute han sjølv har vore på synfaring for. Han ser to problem med strekninga.