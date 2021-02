Gjennomslag for fullkost-forslag

Nyhende

Fullkost er for dei som bur i omsorgsbustad, som får all mat laga til og handla inn av kommunen. For det betalar ein i dag 3600 kroner i månaden, men forslaget som låg føre i økonomiplanen 2021–2024 la opp til ein auke til 4500 kroner. Rådet meinte at 900 kroner ville vere ein for dramatisk auke for dei 15 dette gjeld. Deira forslag har derfor vore å ikkje auke prisen, eller at ein i det minste ikkje aukar det meir enn med konsumprisindeksen.