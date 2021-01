Hareid og Ulstein med størst arbeidsløyse i fylket - Herøy og Sande hakk i hel

Nyhende

– Ved utgangen av januar var det registrert 560 fleire heilt ledige enn i desember. Dei tala er ikkje korrigert for sesongvariasjonar. Det er normalt at talet heilt ledige aukar i januar som følgje av at mange kontraktar opphøyrer ved årsskiftet. Når vi tek omsyn til desse normale sesongsvingingane er auka siste månaden litt lågare enn normalt, seier NAV-direktør Stein Veland i ei pressemelding til tala.