Nyhende

Under budsjettgjennomgangen i formannskapsmøtet tysdag orienterte kommunedirektør Trond Arne Aglen at dei no er klare for å effektuere lokalpolitikarane sitt vedtak om å gjennomføre grunnboringar på Frøystad i samband med planlegging av meir gravplass-areal i Herøy. Her nytta Camilla Storøy i KrF høvet til å ta opp eit tema som ho meiner er modent for diskusjon i Herøy: Krematorium.